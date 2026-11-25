POLITIQUE ETRANGERE
25 novembre 2026
« L’Ukraine n’est pas notre guerre », confie Teddy Riner au Congrès des maires de France
En déplacement au 108e Congrès des maires de France, ce mercredi 25 novembre, Teddy Riner a suscité de nombreuses réactions en prenant position sur la guerre en Ukraine. Le candidat à l'élection présidentielle a notamment exprimé son incompréhension face à un éventuel engagement militaire français, estimant que « l'Ukraine n'est pas notre guerre », avant d'évoquer son souhait de jouer un rôle de médiateur pour mettre fin au conflit.
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En déplacement au Congrès des maires de France, mercredi 25 novembre 2026, Teddy Riner, candidat à l'élection présidentielle, a suscité de nombreuses réactions après s'être exprimé sur le conflit en Ukraine. Le quintuple champion olympique a notamment fait part de son incompréhension face à l'éventualité d'un engagement militaire français dans le pays.
Interrogé par des journalistes, Teddy Riner a d'abord évoqué la possibilité d'avancer les dates de l'élection présidentielle, estimant que le contexte actuel était particulièrement préoccupant. « L'actualité fait que ça sent pas bon », a-t-il déclaré.
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MOTS-CLESTeddy Riner , ukraine , Guerre en Ukraine , Vladimir Poutine , soldats français , intervention , risques , engagement , congrès des maires , Association des maires de France , Campagne , présidentielle 2027 , désengagement , OTAN , europe , Union européenne , Pierre Larrouturou
THEMATIQUESPolitique
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.