POLITIQUE ETRANGERE

« L’Ukraine n’est pas notre guerre », confie Teddy Riner au Congrès des maires de France

En déplacement au 108e Congrès des maires de France, ce mercredi 25 novembre, Teddy Riner a suscité de nombreuses réactions en prenant position sur la guerre en Ukraine. Le candidat à l'élection présidentielle a notamment exprimé son incompréhension face à un éventuel engagement militaire français, estimant que « l'Ukraine n'est pas notre guerre », avant d'évoquer son souhait de jouer un rôle de médiateur pour mettre fin au conflit.