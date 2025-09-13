Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 1 heures
Tyler Robinson, le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk le 11 septembre 2025, à Orem, Utah.
Tyler Robinson, le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk le 11 septembre 2025, à Orem, Utah. © AFP
Quand la politique se règle par balles

Tyler Robinson, l’assassin dont le profil fait flamber la guerre culturelle aux Etats-Unis

La mort spectaculaire de Charlie Kirk, abattu en pleine ascension médiatique, a déclenché une onde de choc politique aux États-Unis. Entre récupération partisane, condamnations officielles et réjouissances radicales en ligne, l’affaire illustre une montée inquiétante des violences politiques. Un phénomène où s’entrelacent culture des armes, désordres mentaux, radicalisations numériques et divisions idéologiques profondes, plongeant la démocratie américaine dans un climat délétère aux conséquences encore imprévisibles.

avec Gabriel Robin
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

