STRATEGIE ECONOMIQUE
5 octobre 2026
Trump veut turbocharger la main-d'œuvre industrielle aux États-Unis mais quelles chances réelles pour son plan ?
Avec le Foundry School, l'administration Trump veut former une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de cadres industriels, en partenariat avec Stanford et huit autres campus américains. L'objectif affiché est de réindustrialiser les États-Unis et de réduire la dépendance aux importations chinoises. Mais le programme peut-il vraiment inverser des décennies de recomposition industrielle ?
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Olivier Coste est entrepreneur dans la Tech, ex-Alcatel et Président de la Fondation pour l’Étude Économique de l' Innovation de Rupture FEEIR.org
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
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