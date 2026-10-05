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Le secrétaire d'État Marco Rubio prend la parole lors du lancement de la Foundry School à l'Institut américain de la paix, le 3 septembre 2026 à Washington, DC. La Foundry School est un programme national lancé par l'administration Trump pour former des travailleurs qualifiés afin de contribuer à la relance de l'industrie manufacturière américaine, dans le cadre de l'initiative Pax Silica du département d'État.
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STRATEGIE ECONOMIQUE

5 octobre 2026

Trump veut turbocharger la main-d'œuvre industrielle aux États-Unis mais quelles chances réelles pour son plan ?

Avec le Foundry School, l'administration Trump veut former une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de cadres industriels, en partenariat avec Stanford et huit autres campus américains. L'objectif affiché est de réindustrialiser les États-Unis et de réduire la dépendance aux importations chinoises. Mais le programme peut-il vraiment inverser des décennies de recomposition industrielle ?

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Foundry School , réindustrialisation américaine , Trump industrie , main-d'œuvre industrielle États-Unis , Pax Silica , CHIPS Act , découplage Chine États-Unis , Taïwan semi-conducteurs

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Coste

Olivier Coste est entrepreneur dans la Tech, ex-Alcatel et Président de la Fondation pour l’Étude Économique de l' Innovation de Rupture FEEIR.org

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Nathalie Janson

Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.