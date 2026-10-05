STRATEGIE ECONOMIQUE

Trump veut turbocharger la main-d'œuvre industrielle aux États-Unis mais quelles chances réelles pour son plan ?

Avec le Foundry School, l'administration Trump veut former une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de cadres industriels, en partenariat avec Stanford et huit autres campus américains. L'objectif affiché est de réindustrialiser les États-Unis et de réduire la dépendance aux importations chinoises. Mais le programme peut-il vraiment inverser des décennies de recomposition industrielle ?