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Blurred backgroundCette capture d'écran d'une vidéo publiée par le président américain Donald Trump sur son compte Truth Social le 15 septembre 2025 montre, selon le président Trump, une opération des forces armées américaines contre un bateau transportant des trafiquants de drogue présumés dans la mer des Caraïbes, dans la zone de responsabilité du SOUTHCOM, le lundi 15 septembre 2025.
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APOCALYPSE NOW

6 juillet 2026

Trump, l’Amérique latine et la cocaïne : chronique d’un échec annoncé

Sur maints canaux et réseaux sociaux, D. Trump et son entourage régalien publient ces derniers mois de petites vidéos - pour eux, jubilatoires - où des bateaux de pêcheurs, ou petits cargos, sont pulvérisés par des drones, missiles ou roquettes, dans le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et alentours. Au-delà du plaisir un peu puéril qu'ils y prennent peut-être, l'idée est sans doute d'impressionner l'électorat MAGA, pour les cruciales élections de mi-mandat de novembre prochain.

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MOTS-CLES

narcotrafic , guerre , Donald Trump , Etats-Unis , frappes aériennes , Caraïbes , drogue , cocaïne , Fentanyl , Mexique , cartels , bateaux

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 