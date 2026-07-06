APOCALYPSE NOW
6 juillet 2026
Trump, l’Amérique latine et la cocaïne : chronique d’un échec annoncé
Sur maints canaux et réseaux sociaux, D. Trump et son entourage régalien publient ces derniers mois de petites vidéos - pour eux, jubilatoires - où des bateaux de pêcheurs, ou petits cargos, sont pulvérisés par des drones, missiles ou roquettes, dans le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et alentours. Au-delà du plaisir un peu puéril qu'ils y prennent peut-être, l'idée est sans doute d'impressionner l'électorat MAGA, pour les cruciales élections de mi-mandat de novembre prochain.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.