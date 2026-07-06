APOCALYPSE NOW

Trump, l’Amérique latine et la cocaïne : chronique d’un échec annoncé

Sur maints canaux et réseaux sociaux, D. Trump et son entourage régalien publient ces derniers mois de petites vidéos - pour eux, jubilatoires - où des bateaux de pêcheurs, ou petits cargos, sont pulvérisés par des drones, missiles ou roquettes, dans le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et alentours. Au-delà du plaisir un peu puéril qu'ils y prennent peut-être, l'idée est sans doute d'impressionner l'électorat MAGA, pour les cruciales élections de mi-mandat de novembre prochain.