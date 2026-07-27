SUCCESSION
27 juillet 2026
Trump aurait-il déjà choisi Rubio plutôt que Vance ?
Isolationnisme, pressions sur Israël, proximité avec un courant conservateur teinté d'antisémitisme : la trajectoire de J.D. Vance depuis le cessez-le-feu d'avril inquiète une partie croissante de la droite américaine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Guy Millière est un chercheur au Gatestone Institute à New York et à l'American Freedom Alliance à Los Angeles. Il a publié plus de cinquante livres, dont le dernier paru, Après l'Amérique l'a été chez Balland.
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A PROPOS DES AUTEURS
Guy Millière est un chercheur au Gatestone Institute à New York et à l'American Freedom Alliance à Los Angeles. Il a publié plus de cinquante livres, dont le dernier paru, Après l'Amérique l'a été chez Balland.