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Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État américain Marco Rubio écoutent le président américain Donald Trump s'exprimer lors d'une réunion avec les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux États-Unis, à la Maison Blanche, à Washington (D.C.), le 23 avril 2026.
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SUCCESSION

27 juillet 2026

Trump aurait-il déjà choisi Rubio plutôt que Vance ?

Isolationnisme, pressions sur Israël, proximité avec un courant conservateur teinté d'antisémitisme : la trajectoire de J.D. Vance depuis le cessez-le-feu d'avril inquiète une partie croissante de la droite américaine.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , administration , JD Vance , Marco Rubio , parti conservateur , succession , politique étrangère , isolationnisme , Israël , Tucker Carlson , Antisémitisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guy Millière
Chercheur

Guy Millière est un chercheur au Gatestone Institute à New York et à l'American Freedom Alliance à Los Angeles. Il a publié plus de cinquante livres, dont le dernier paru, Après l'Amérique l'a été chez Balland.

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