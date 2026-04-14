ATLANTICO BUSINESS
14 avril 2026
Travail le 1er mai… tempête politique absurde dans un dé à coudre
Le Premier ministre n’a donc pas l’intention de convoquer la commission mixte paritaire, qui aurait pu adopter le texte élargissant la possibilité de travailler le 1er mai. Il a donc cédé devant la menace d’une motion de censure, pour tomber dans un débat absurde qui en cache un autre sur la situation économique française.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.