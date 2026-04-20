JEU DE DUPE
20 avril 2026
Trajectoire du système de retraites : quand le COR s’accroche aux illusions françaises
350 à 415 milliards d'euros versés chaque année, des projections à 50 ans bâties sur des hypothèses de croissance et de démographie qui tiennent plus du scénario souhaité que de la prévision crédible : le prochain rapport du Conseil d'orientation des retraites risque de produire, une fois de plus, une spécialité française : des ajustements à la marge plutôt que la réforme que l'époque exige. Décryptage.
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MOTS-CLESConseil d'orientations des retraites , trajectoires budgétaires , déficit , Réforme , ajustements , France
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Charles Dennery est économiste et docteur en économie. Il a publié « Réformer (vraiment) les retraites » aux éditions PUF.
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles Dennery est économiste et docteur en économie. Il a publié « Réformer (vraiment) les retraites » aux éditions PUF.