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Drapeau Français sous l'Arc de Triomphe à Paris. (Image d'illustration)
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MARCHES SOUS TENSION

10 octobre 2026

Tout ce qu’il faut savoir sur la dette française pour mesurer le risque qui pèse sur la France aujourd’hui

Près de 3 600 milliards d’euros de dette et un écart de taux avec l’Allemagne d’environ 140 points de base. La France emprunte désormais plus cher que l’Italie. Alain Pitous explique de quoi est faite la dette française, qui la détient et qui pourrait parier contre elle. Il détaille aussi les deux signaux qui feraient basculer la tension actuelle en crise de financement.

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MOTS-CLES

dette française , charge de la dette , hedge funds , BCE , Banque de France , maturité de la dette

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain Pitous

Alain Pitous, est ancien CIO de sociétés de gestion, désormais consultant. Président d’un Family Office.