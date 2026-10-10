MARCHES SOUS TENSION

Tout ce qu’il faut savoir sur la dette française pour mesurer le risque qui pèse sur la France aujourd’hui

Près de 3 600 milliards d’euros de dette et un écart de taux avec l’Allemagne d’environ 140 points de base. La France emprunte désormais plus cher que l’Italie. Alain Pitous explique de quoi est faite la dette française, qui la détient et qui pourrait parier contre elle. Il détaille aussi les deux signaux qui feraient basculer la tension actuelle en crise de financement.