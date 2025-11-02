POLITIQUE
Cimetière de la Chartreuse, dans le centre de Bordeaux. (Image d'illustration)

Cimetière de la Chartreuse, dans le centre de Bordeaux. (Image d'illustration)

© GEORGES GOBET / AFP

JOUR DES MORTS

2 novembre 2025

Toussaint : la mémoire des proches disparus, entre nostalgie et reconstruction

Les visites au cimetière et les souvenirs partagés à l'occasion de la Toussaint permettent de réactiver la mémoire des absents, d’alléger la douleur et de soutenir la reconstruction personnelle, selon l’Observatoire B2V des Mémoires. Entre nostalgie et réorganisation mémorielle, ces pratiques révèlent l’importance du lien entre vivants et morts dans nos sociétés contemporaines.

Damien Le Guay
Damien Le Guay

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Damien Le Guay
Damien Le Guay

Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).

Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.

