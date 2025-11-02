Cimetière de la Chartreuse, dans le centre de Bordeaux. (Image d'illustration)
2 novembre 2025
Toussaint : la mémoire des proches disparus, entre nostalgie et reconstruction
Les visites au cimetière et les souvenirs partagés à l'occasion de la Toussaint permettent de réactiver la mémoire des absents, d’alléger la douleur et de soutenir la reconstruction personnelle, selon l’Observatoire B2V des Mémoires. Entre nostalgie et réorganisation mémorielle, ces pratiques révèlent l’importance du lien entre vivants et morts dans nos sociétés contemporaines.
Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).
Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.
