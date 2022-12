Emmanuel Macron échange avec des retraités dans un Ehpad lors de son premier mandat à l'Elysée.

Atlantico : Tous les Français sont-ils égaux face au départ à la retraite dans les chiffres que vous observez dans le cadre de votre étude « Les âges de départ à la retraite depuis 2010 : quels enseignements pour la réforme à venir ? » pour l’Institut des Politiques Publiques (IPP) ?

Patrick Aubert : Le but du travail est de faire un bilan des évolutions récentes pour éclairer la réforme à venir. Il nous semblait que de nombreuses choses avaient déjà été publiées, mais peu en fonction du niveau de qualification.

Quand on regarde l’ensemble des réformes au cours des dernières années, toutes les catégories ont décalé leur départ à la retraite d’environ 2 ans, même si tout le monde n’est pas concerné par les mêmes facteurs.

Si ce décalage est de deux ans, quels facteurs jouent pour expliquer les différences entre catégories ?

Les départs anticipés liés aux carrières longues profitent aux catégories intermédiaires. C’est lié au resserrement des critères des départs anticipés avant 60 et suite à la réforme des régimes spéciaux.

Pour les moins qualifiés et les plus qualifiés, les cadres et les non-salariés, le principal effet est le décalage de 60 à 62 ans. Ils sont aussi un peu touchés par les départs anticipés et d’autres évolutions.

Faut-il considérer que lorsqu’on travaille sur une réforme de l’âge de départ à la retraite, il faut penser en termes de catégories socio-professionnelles ?

Il y a une telle hétérogénéité et un tel jeu de facteurs qu’il faut penser à toutes les catégories, au statut d’invalidité, de handicap … On pense souvent que les moins qualifiés partent plus tôt car ils ont commencé tôt et inversement, mais la plupart du temps ce n’est pas vrai. Nous ne sommes pas dans un débat simplificateur qualifié contre non-qualifiés car il y a en réalité trois catégories, les non-qualifiés, le niveau intermédiaire et les très qualifiés.

Le décalage entre les femmes et les hommes est assez proche, même si ces derniers ont décalé un peu plus. Ils partent aussi un peu plus tôt que les femmes, qui ont plus tendance à ne pas valider une carrière complète. Plus le temps passe, plus les femmes se rapprochent des hommes et il est même possible qu’elles partent à la retraite avant les hommes dans quelques années.

Les cadres, car ils ont fait des études plus longues, partent généralement plus tard, sans être au-delà de 65 ans.

C’est la question centrale de votre étude mais quel va être l’effet de la réforme actuelle sur la population ?

Il est important de savoir ce qui va au-delà de cette mesure un peu générale. Vu l’ampleur de tous les dispositifs dérogatoires, comme les retraites anticipées pour carrière longue, il y a certain flou et nous ne savons pas exactement où va le gouvernement. Si des carrières longues étaient maintenues de façon généreuse et que les personnes invalides n’avaient pas ce relèvement de l’âge minimal, les catégories intermédiaires et moins qualifiés auraient un impact atténué. Si le gouvernement resserre les dispositifs dérogatoires pour carrières longues et inaptitude, on pourra avoir un impact très fort sur ces catégories. Il est difficile de savoir ce qui va se passer car il y a trop d’exceptions pour trop de nombreuses catégories.

La durée requise est souvent résumée comme concernant les personnes qui travaillent plus tard, mais elle joue aussi sur le calcul de la pension, ce qui peut avoir un effet négatif pour les personnes ayant fait une carrière complète, donc les moins qualifiés.

Dans quelle mesure la situation des retraites à l’heure actuelle correspond-elle aux aspirations que les différentes catégories peuvent avoir ?

Il existe des enquêtes et on remarque que les retraités sont souvent partis à l’âge souhaité. 20% auraient aimé partir un peu plus tard, 20% auraient aimé partir un peu plus tôt. Cela peut sembler surprenant, alors qu’il semblerait que tout le monde veuille partir le plus tôt possible. Il y a donc une sorte de paradoxe, car les individus ne sont finalement pas si mécontents une fois qu’ils sont partis à la retraite.

À quel point le marché du travail permet de proposer des carrières et donc des retraites qui correspondent aux attentes ?

On voit notamment qu’une fois que les seniors sont sortis du travail, ils ont beaucoup de mal à y revenir. On voit aussi que suite à la réforme de 2010, ce décalage de deux ans s’est traduit par un allongement des carrières. La plupart des séniors ont allongé leur départ et le marché du travail s’est bien adapté. Il y a donc une certaine capacité à absorber des carrières qui s’allongent.

Certaines personnes ne sont plus en situation de travail, à cause de leur état de santé notamment. La question se pose donc de savoir si le prélèvement concernera uniquement les personnes sans problèmes de santé ou si on va aussi relever l’âge minimal pour les personnes invalides, auquel cas elles resteront en invalidité au lieu de partir à la retraite à 62 ans.

Vous relevez qu’un ouvrier non qualifié sur quatre était en invalidité ou en situation de handicap juste avant de partir à la retraite. À quel point est-ce important ?

C’est extrêmement fort et pour le coup, il y a vraiment des disparités sociales très importantes entre les catégories. Nous sommes effectivement à 25% pour les ouvriers non qualifiés contre seulement 3% pour les cadres ou les professions intermédiaires. Très clairement ce dispositif de taux plein pour inaptitude aura un vrai effet différencié selon le niveau de qualification. Si il y a une exemption du relèvement de l’âge pour les personnes invalides ou handicapés, les catégories les moins qualifiées seront en grande partie protégées des effets de la réforme.

Vous évoquez l’idée que le débat gagnerait à définir trois âges légaux d’ouverture des droits ?

On se focalise sur l’âge de départ de droit commun mais il y a une telle proportion de personnes qui ne sont concernés par des dispositifs dérogatoires qu’il faudrait avoir un débat sur chacun de ces cas, comme les personnes en inaptitude puisqu’on sait que ces personnes ne peuvent pas prolonger leur carrière. Cet âge pourrait être différent des autres.

L’âge pour les départs anticipés pour carrière longue, qui est de 60 ans aujourd’hui, concerne une proportion non négligeable de personnes. Il n’y aucune raison que le même décalage soit fait avec l’âge de droit commun.

Avez-vous d’autres conclusions ou préconisations issues de vos données sur ce à quoi devrait faire attention la réforme des retraites ?

Pour moi, il y a vraiment un sujet sur l’invalidité. Y a-t-il un sens à rapporter l’âge de départ aux personnes qui ne peuvent pas travailler plus longtemps ? C’est un vrai sujet. On peut se demander si on allonge uniquement la durée pour atteindre le taux plein ou est-ce qu’on allonge aussi la durée qui sert au calcul de la pension en cas de période incomplète ? Ces questions restent en suspens.

En ce qui concerne les carrières longues, ces individus peuvent prolonger leur carrière car elles sont plus plus proches du marché du travail. Faut-il augmenter de manière parallèle à l’âge de droit commun ? C’est moins évident.

