ECONOMIE EN ROUE LIBRE
4 juillet 2026
Tour de France 2026 : ce que la Grande boucle nous apprend sur l'économie
Le Tour de France n'est pas seulement une compétition sportive : c'est aussi une formidable illustration des grands mécanismes économiques. Gestion des ressources, innovation, coopération ou prise de risque, chaque étape offre une leçon grandeur nature d'économie.
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences (département d'économie appliquée), Université de Valence.
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Maître de conférences (département d'économie appliquée), Université de Valence.