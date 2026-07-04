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Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, pose devant la carte du parcours de l'épreuve féminine lors de la présentation officielle des tracés des Tours de France masculin et féminin 2026, à Paris, le 23 octobre 2025. (Image d'illustration)
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ECONOMIE EN ROUE LIBRE

4 juillet 2026

Tour de France 2026 : ce que la Grande boucle nous apprend sur l'économie

Le Tour de France n'est pas seulement une compétition sportive : c'est aussi une formidable illustration des grands mécanismes économiques. Gestion des ressources, innovation, coopération ou prise de risque, chaque étape offre une leçon grandeur nature d'économie.

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Tour de France , Economie , la France , sport , événement

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Juan Francisco Albert Moreno

Maître de conférences (département d'économie appliquée), Université de Valence.

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