ECONOMIE EN ROUE LIBRE

Tour de France 2026 : ce que la Grande boucle nous apprend sur l'économie

Le Tour de France n'est pas seulement une compétition sportive : c'est aussi une formidable illustration des grands mécanismes économiques. Gestion des ressources, innovation, coopération ou prise de risque, chaque étape offre une leçon grandeur nature d'économie.