La bourse. (Image d'illustration)
ATLANTICO-BUSINESS
8 novembre 2025
Tokyo, Séoul, Paris, New-York, les marchés boursiers sont revenus six mois en arrière et se méfient de tout
Les marchés boursiers du monde entier multiplient les « bonnes » et les « mauvaises » raisons de broyer du noir. Tokyo et Séoul craignent une bulle, New York redoute l’arrivée d’un maire socialiste, tandis que Paris s’inquiète du fisc, de l’instabilité politique et de l’IA.
5 min de lecture
MOTS-CLESbusiness , Finances , Bourse , Intelligence Artificielle , Nvidia , Apple , Google , Meta , Microsoft
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.