POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La bourse. (Image d'illustration)

La bourse. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

8 novembre 2025

Tokyo, Séoul, Paris, New-York, les marchés boursiers sont revenus six mois en arrière et se méfient de tout

Les marchés boursiers du monde entier multiplient les « bonnes » et les « mauvaises » raisons de broyer du noir. Tokyo et Séoul craignent une bulle, New York redoute l’arrivée d’un maire socialiste, tandis que Paris s’inquiète du fisc, de l’instabilité politique et de l’IA.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , Finances , Bourse , Intelligence Artificielle , Nvidia , Apple , Google , Meta , Microsoft

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
2N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif
33I/ATLAS : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
4L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux
5Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème