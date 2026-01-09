POLITIQUE
Prison (image d'illustration)

©

Prison (image d'illustration)

LIBERTE DE SE TAIRE

9 janvier 2026

Ce parfum de goulag qui flotte sur l'Europe

On nous a répété sans cesse qu’il fallait être raisonnables, qu’il fallait faire des compromis. Mais les nouveaux totalitaires ne cherchent pas le dialogue avec nous ; ils exigent la soumission. Chaque concession — chaque tweet retiré, chaque excuse rampante, chaque programme universitaire réécrit — ne fait que les enhardir. Que pouvons-nous faire ? Alvino-Mario Fantini a quelques propositions.

Photo of Alvino-Mario Fantini
Alvino-Mario Fantini Go to Alvino-Mario Fantini page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alvino-Mario Fantini image
Alvino-Mario Fantini

Alvino-Mario Fantini est le rédacteur en chef du magazine The European Conservative.