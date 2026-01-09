©
Prison (image d'illustration)
LIBERTE DE SE TAIRE
9 janvier 2026
Ce parfum de goulag qui flotte sur l'Europe
On nous a répété sans cesse qu’il fallait être raisonnables, qu’il fallait faire des compromis. Mais les nouveaux totalitaires ne cherchent pas le dialogue avec nous ; ils exigent la soumission. Chaque concession — chaque tweet retiré, chaque excuse rampante, chaque programme universitaire réécrit — ne fait que les enhardir. Que pouvons-nous faire ? Alvino-Mario Fantini a quelques propositions.
A PROPOS DES AUTEURS
Alvino-Mario Fantini est le rédacteur en chef du magazine The European Conservative.
