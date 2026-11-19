ATLANTI-CULTURE
19 novembre 2026
"Toi que je n’attendais plus" : “Le mouvement crée la chance” ou comment partir loin pour mieux se retrouver
De : Alessandra Sublet Robert Laffont Parution le 22 janvier 2026 176 Pages 18,90 € (broché), 8,90 € (poche)
3 min de lecture
Thème
Une rupture de plus, l’amour qui s’enfuit et qui blesse. Du manque toujours vif d’un père marin disparu en mer à son divorce récent, en passant par le souvenir de sa défunte grand-mère sicilienne, si aimante, Manon a le cœur qui saigne. Prise dans les griffes de son passé, entre volonté d’oubli et nostalgie, et les incertitudes d’un avenir qu’elle a du mal à envisager. Océanologue de métier, elle ignore encore jusqu’où la mer peut la porter. Dans tous les sens du terme. Quel message va lui délivrer cette expédition vers l’envoûtante Patagonie où Dimitri, son chef et ami, va l’embarquer ? Horn sera-t-il un cap aussi sur son chemin de vie ?
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THEMATIQUESCulture
Sandrine Flamme est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Sandrine Flamme est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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