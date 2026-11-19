Thème

Une rupture de plus, l’amour qui s’enfuit et qui blesse. Du manque toujours vif d’un père marin disparu en mer à son divorce récent, en passant par le souvenir de sa défunte grand-mère sicilienne, si aimante, Manon a le cœur qui saigne. Prise dans les griffes de son passé, entre volonté d’oubli et nostalgie, et les incertitudes d’un avenir qu’elle a du mal à envisager. Océanologue de métier, elle ignore encore jusqu’où la mer peut la porter. Dans tous les sens du terme. Quel message va lui délivrer cette expédition vers l’envoûtante Patagonie où Dimitri, son chef et ami, va l’embarquer ? Horn sera-t-il un cap aussi sur son chemin de vie ?