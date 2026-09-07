ATLANTICO LITTERATI
7 septembre 2026
Thélyson Orélien : "L'exil et mon royaume"
Obligé de fuir son Haïti natal à cause de la guerre des gangs et se cherchant en vain un pays d'adoption, le narrateur de Thélyson Orélien "C'était ça ou mourir" (Grasset) est emblématique de notre époque. Ce premier roman met en scène les malheurs de l'exil a perpétuité, qu'adoucit un tempérament d'artiste. Thélyson Orélien se fabrique un royaume bien à lui, d'où personne jamais ne pourra le chasser : la littérature. "C'était ça ou mourir" va être édité demain dans trente-deux pays..
5 min de lecture
Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».
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Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».