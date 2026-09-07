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Blurred backgroundThélyson Orélien publie "C'était ça ou mourir" chez Grasset.
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ATLANTICO LITTERATI

7 septembre 2026

Thélyson Orélien : "L'exil et mon royaume"

Obligé de fuir son Haïti natal à cause de  la guerre des gangs et se cherchant en vain un pays d'adoption, le narrateur de Thélyson Orélien "C'était ça ou mourir" (Grasset) est emblématique  de notre époque. Ce premier roman  met en scène les malheurs de l'exil a perpétuité, qu'adoucit un tempérament  d'artiste. Thélyson Orélien se fabrique  un royaume bien à lui, d'où personne  jamais ne pourra le chasser : la littérature. "C'était ça ou mourir" va être  édité demain dans trente-deux pays..

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MOTS-CLES

Thélyson Orélien , C'était ça ou mourir , littérature , livre , roman , écrivain , Haïti , gangs , violence , immigration , Occident , Grasset , rentrée littéraire , rentrée littéraire 2026

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».