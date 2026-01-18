POLITIQUE
Olaf Scholz (à droite) et le ministre-président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther (à gauche), se saluent lors d'une rassemblement, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.

Olaf Scholz (à droite) et le ministre-président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther (à gauche), se saluent lors d'une rassemblement, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.

ARROSEUR ARROSE

18 janvier 2026

La tentation de la censure se retourne contre les responsables politiques allemands mainstream 

La volonté croissante des responsables politiques allemands de réguler, voire d’interdire, certains médias et plateformes numériques révèle moins une défense de la démocratie qu’une crise profonde de légitimité. En s’attaquant à la liberté d’expression au nom de la lutte contre la « désinformation », le pouvoir alimente la défiance qu’il prétend combattre et confirme, paradoxalement, les soupçons de malhonnêteté qui pèsent sur lui.

6 min de lecture

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

