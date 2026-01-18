ARROSEUR ARROSE

La tentation de la censure se retourne contre les responsables politiques allemands mainstream

La volonté croissante des responsables politiques allemands de réguler, voire d’interdire, certains médias et plateformes numériques révèle moins une défense de la démocratie qu’une crise profonde de légitimité. En s’attaquant à la liberté d’expression au nom de la lutte contre la « désinformation », le pouvoir alimente la défiance qu’il prétend combattre et confirme, paradoxalement, les soupçons de malhonnêteté qui pèsent sur lui.