FRITURE SUR LA LIGNE
7 septembre 2026
Tensions Le Pen - Bardella : la malédiction du RN a encore frappé
Alors que Marine Le Pen entend reprendre pleinement la main sur la campagne présidentielle du RN, Jordan Bardella voit son autonomie politique progressivement remise en question. Pourquoi le RN, pourtant ultra favori dans les sondages, semble incapable de gérer la rivalité autrement que par une forme de fracture ou d’élimination entre les principales figures du parti ? Qu'est-ce que cela révèle de l'histoire du RN et de la situation au sein du parti ?
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MOTS-CLESMarine Le Pen , Rassemblement National , tensions , histoire , rivalité , ligne politique , idéologie , fractures , Jordan Bardella , Le Pen , famille Le Pen , Opposition , campagne électorale , ligne sociale , ligne libérale , Elysée , 2027 , meetings électoraux , sondages , intentions de vote
THEMATIQUESPolitique
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.