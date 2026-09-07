FRITURE SUR LA LIGNE

Tensions Le Pen - Bardella : la malédiction du RN a encore frappé

Alors que Marine Le Pen entend reprendre pleinement la main sur la campagne présidentielle du RN, Jordan Bardella voit son autonomie politique progressivement remise en question. Pourquoi le RN, pourtant ultra favori dans les sondages, semble incapable de gérer la rivalité autrement que par une forme de fracture ou d’élimination entre les principales figures du parti ? Qu'est-ce que cela révèle de l'histoire du RN et de la situation au sein du parti ?