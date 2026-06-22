FAUSSE BONNE IDEE ?

22 juin 2026

Téléphones à l'école : que nous apprend vraiment la plus grande étude expérimentale américaine

L'interdiction des smartphones à l'école est-elle une fausse bonne idée ? Alors que le débat fait rage, la plus vaste étude expérimentale américaine sur l'usage des pochettes verrouillables en classe a été publiée et ses conclusions ne sont pas aussi nettes que l'on aurait pu le croire. Décryptage.