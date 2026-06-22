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Des élèves écoutent leur professeur dans une salle de classe d'un lycée lyonnais, le 4 septembre 2023.
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FAUSSE BONNE IDEE ?

22 juin 2026

Téléphones à l'école : que nous apprend vraiment la plus grande étude expérimentale américaine

L'interdiction des smartphones à l'école est-elle une fausse bonne idée ? Alors que le débat fait rage, la plus vaste étude expérimentale américaine sur l'usage des pochettes verrouillables en classe a été publiée et ses conclusions ne sont pas aussi nettes que l'on aurait pu le croire. Décryptage.

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MOTS-CLES

éducation , Étude , téléphone en classe , bien-être , réussite scolaire , addiction , portable , collège , lycée , socialisation , interdiction

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu
Psychanalyste et psychothérapeute, directeur de l'Institut de Psychanalyse Active (IPA)

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