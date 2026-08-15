LA METHODE LASSO
15 août 2026
Ted Lasso ferait-il un bon entraîneur sportif dans la vraie vie ?
Et si Ted Lasso était vraiment un bon entraîneur ? Derrière son optimisme et son empathie, sa méthode trouve de surprenants échos dans la recherche sur le coaching moderne.
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MOTS-CLESculture , pop culture , sport , foot , Ted Lasso , société
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant vacataire, Université de technologie du Queensland
Professeur associé, Université de technologie du Queensland
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