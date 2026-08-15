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Jason Sudeikis assiste à l’avant-première de la saison 4 de « Ted Lasso » sur Apple TV, au BAM Harvey Theater, le 4 août 2026 à New York
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LA METHODE LASSO

15 août 2026

Ted Lasso ferait-il un bon entraîneur sportif dans la vraie vie ?

Et si Ted Lasso était vraiment un bon entraîneur ? Derrière son optimisme et son empathie, sa méthode trouve de surprenants échos dans la recherche sur le coaching moderne.

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culture , pop culture , sport , foot , Ted Lasso , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Holmberg

Enseignant vacataire, Université de technologie du Queensland

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Vincent Kelly

Professeur associé, Université de technologie du Queensland

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