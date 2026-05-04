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4 mai 2026

Taxer les superprofits pétroliers : une solution séduisante, un casse-tête économique et politique

Alors que la flambée des prix de l’énergie relance le débat sur les « profiteurs de crise », l’idée de taxer les superprofits des compagnies pétrolières s’impose dans le débat public. Mais derrière son apparente évidence, la mesure se heurte à une série d’obstacles techniques, fiscaux et politiques qui en compliquent considérablement la mise en œuvre.