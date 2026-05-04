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Patrick Pouyanné Total AFP
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PART DU GATEAU

4 mai 2026

Taxer les superprofits pétroliers : une solution séduisante, un casse-tête économique et politique

Alors que la flambée des prix de l’énergie relance le débat sur les « profiteurs de crise », l’idée de taxer les superprofits des compagnies pétrolières s’impose dans le débat public. Mais derrière son apparente évidence, la mesure se heurte à une série d’obstacles techniques, fiscaux et politiques qui en compliquent considérablement la mise en œuvre.

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MOTS-CLES

superprofits , taxation , groupes pétroliers , énergie , crise , Détroit d'Ormuz , Guerre en Iran , RN , gouvernement , mondialisation , justice fiscale

THEMATIQUES

Politique
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Emmanuel Cahour