DE CHARYBDE EN AL-CHARAA

9 décembre 2025

Syrie, un an après la chute d’Assad, quel bilan pour le nouveau régime ?

Un an après la chute de Bachar el-Assad, la Syrie demeure plongée dans les incertitudes. Malgré l’installation d’un gouvernement transitoire, le pouvoir reste concentré autour du nouveau président Ahmed al-Chaara, qui impose un système autoritaire rappelant les pratiques de l’ancien régime. Entre violences persistantes, effondrement économique et blocages diplomatiques, la Syrie peine à sortir de l’ornière et voit s’exiler ses minorités, ses élites et ses forces vives.