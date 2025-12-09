Le président syrien Ahmed al-Charaa salue la foule aux portes de la citadelle d'Alep, le 29 novembre 2025, lors des célébrations marquant le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir.
© BAKR ALKASEM / AFP
DE CHARYBDE EN AL-CHARAA
9 décembre 2025
Syrie, un an après la chute d’Assad, quel bilan pour le nouveau régime ?
Un an après la chute de Bachar el-Assad, la Syrie demeure plongée dans les incertitudes. Malgré l’installation d’un gouvernement transitoire, le pouvoir reste concentré autour du nouveau président Ahmed al-Chaara, qui impose un système autoritaire rappelant les pratiques de l’ancien régime. Entre violences persistantes, effondrement économique et blocages diplomatiques, la Syrie peine à sortir de l’ornière et voit s’exiler ses minorités, ses élites et ses forces vives.
Fabrice Balanche est Maître de conférences à l'Unversité Lyon2 et chercheur associé au Washington Institute. Il a publié « Les leçons de la crise syrienne » aux éditions Odile Jacob, 2024, pour lequel il a obtenu le prix de Géopolitique 2024 de la part du ministère de la Défense.
