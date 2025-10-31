POLITIQUE
Un employé municipal nettoie le Mur des Justes, recouvert de graffitis de mains rouges, devant le Mémorial de la Shoah à Paris, le 14 mai 2024, après que le monument a été vandalisé dans la nuit. (Photo : Antonin UTZ / AFP)

GUERRE HYBRIDE

31 octobre 2025

Synagogues taggées, têtes de cochon devant des mosquées, désinformation maximale sur les réseaux : Quelles nouvelles formes prennent les ingérences russes en France ?

Des graffitis provocateurs sur des monuments, des armées de faux-comptes sur les réseaux sociaux, et une réponse législative française qui s’accélère : le spectre d’une « ingérence russe » en France est plus tangible que jamais.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

Emmanuel Cahour

