PHILOSOPHIE FISCALE

Surtaxe sur les grandes entreprises : l'étude qui montre pourquoi ce sont les salariés qui trinquent en premier

Présentée comme une mesure visant les grandes entreprises et leurs « superprofits », la surtaxe sur les bénéfices pourrait, en réalité, faire peser une part significative de son coût sur ceux qu’elle entend protéger. Une étude de la Fondapol s’est intéressée aux effets réels de la surtaxe sur les grandes entreprises. Derrière l’affichage d’une fiscalité ciblant les « superprofits », les mécanismes d’incidence fiscale conduisent à une autre réalité.