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PHILOSOPHIE FISCALE

17 août 2026

Surtaxe sur les grandes entreprises : l'étude qui montre pourquoi ce sont les salariés qui trinquent en premier

Présentée comme une mesure visant les grandes entreprises et leurs « superprofits », la surtaxe sur les bénéfices pourrait, en réalité, faire peser une part significative de son coût sur ceux qu’elle entend protéger. Une étude de la Fondapol s’est intéressée aux effets réels de la surtaxe sur les grandes entreprises. Derrière l’affichage d’une fiscalité ciblant les « superprofits », les mécanismes d’incidence fiscale conduisent à une autre réalité.

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MOTS-CLES

fiscalité , Impôts , taxes , entreprises , contribution , salariés , français , moins aisés , surtaxe , surtaxe sur les grandes entreprises , contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises , CEBGE , chiffre d'affaires , destruction d'emplois , embauches , Conséquences , Étude , Fondapol

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Victor Fouquet

Victor Fouquet, Docteur en droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de fiscalité et d'analyse économique du droit. Il est l'auteur de La Pensée libérale de l'impôt - Anthologie (Libréchange).

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