Sociétéil y a 31 minutes
Polémique
Suppression des références catholiques dans les vacances scolaires : les illusions dangereuses
Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ne pas retenir la proposition du Conseil supérieur de l’Éducation de renommer les vacances de Noël et de la Toussaint en « vacances d’hiver » et « d’automne ». Une clarification après la polémique déclenchée par une pétition de l’UNI, mais qui ne clôt pas le débat. Derrière la querelle de mots, c’est toute la question du rapport entre inclusion, laïcité et mémoire collective qui ressurgit : comment intégrer sans effacer ? Philippe d’Iribarne et Chantal Delsol livrent deux lectures opposées de cette tension française.