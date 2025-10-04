Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Sociétéil y a 31 minutes
"Liberté, égalité, laïcité". (Image d'illustration)
Polémique

Suppression des références catholiques dans les vacances scolaires : les illusions dangereuses

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ne pas retenir la proposition du Conseil supérieur de l’Éducation de renommer les vacances de Noël et de la Toussaint en « vacances d’hiver » et « d’automne ». Une clarification après la polémique déclenchée par une pétition de l’UNI, mais qui ne clôt pas le débat. Derrière la querelle de mots, c’est toute la question du rapport entre inclusion, laïcité et mémoire collective qui ressurgit : comment intégrer sans effacer ? Philippe d’Iribarne et Chantal Delsol livrent deux lectures opposées de cette tension française.

avec Chantal DelsoletPhilippe d'Iribarne
author imageChantal Delsol

author imagePhilippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

