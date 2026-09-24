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24 septembre 2026
Suppléments de magnésium : ce que vous devez savoir avant d’en prendre
Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux récemment, vous vous êtes probablement demandé s'il fallait prendre un complément de magnésium. Les influenceurs ne manquent pas pour vanter les bienfaits des différents types de suppléments de magnésium : amélioration des fonctions cérébrales, réduction de l'anxiété ou encore meilleure qualité du sommeil.
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MOTS-CLESmagnésium , Compléments alimentaires , Santé , carences , fonctions cérébrales , sommeil , anxiété
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
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Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.