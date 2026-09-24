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Le magnésium est un minéral essentiel qui intervient dans des centaines de processus physiologiques.
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24 septembre 2026

Suppléments de magnésium : ce que vous devez savoir avant d’en prendre

Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux récemment, vous vous êtes probablement demandé s'il fallait prendre un complément de magnésium. Les influenceurs ne manquent pas pour vanter les bienfaits des différents types de suppléments de magnésium : amélioration des fonctions cérébrales, réduction de l'anxiété ou encore meilleure qualité du sommeil.

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MOTS-CLES

magnésium , Compléments alimentaires , Santé , carences , fonctions cérébrales , sommeil , anxiété

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.

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