CONFLIT DE PERCEPTIONS

13 avril 2026

Supériorité militaire mais défaite d’image : vers un grand divorce entre Israël et les États-Unis ?

60 % d'opinions défavorables aux États-Unis, un triplement des vues « très défavorables », une défiance massive chez les moins de 50 ans : le dernier sondage Pew sur l'image d'Israël sonne comme un avertissement. Mais derrière les chiffres, une question plus profonde : Israël peut-il continuer à gagner sur le terrain tout en perdant la guerre des récits ? Et cette érosion du soutien populaire américain finira-t-elle par ébranler une alliance stratégique que l'on croyait indestructible ?