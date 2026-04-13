CONFLIT DE PERCEPTIONS
13 avril 2026
Supériorité militaire mais défaite d’image : vers un grand divorce entre Israël et les États-Unis ?
60 % d'opinions défavorables aux États-Unis, un triplement des vues « très défavorables », une défiance massive chez les moins de 50 ans : le dernier sondage Pew sur l'image d'Israël sonne comme un avertissement. Mais derrière les chiffres, une question plus profonde : Israël peut-il continuer à gagner sur le terrain tout en perdant la guerre des récits ? Et cette érosion du soutien populaire américain finira-t-elle par ébranler une alliance stratégique que l'on croyait indestructible ?
17 min de lecture
MOTS-CLESEtats-Unis , sondage , Israël , défavorable , image , Iran , Liban , soutien , géopolitique , stratégie
THEMATIQUESGéopolitique
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité.
Populaires
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité.