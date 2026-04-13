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Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la fin d'une conférence de presse dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, le 29 septembre 2025.
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CONFLIT DE PERCEPTIONS

13 avril 2026

Supériorité militaire mais défaite d’image : vers un grand divorce entre Israël et les États-Unis ?

60 % d'opinions défavorables aux États-Unis, un triplement des vues « très défavorables », une défiance massive chez les moins de 50 ans : le dernier sondage Pew sur l'image d'Israël sonne comme un avertissement. Mais derrière les chiffres, une question plus profonde : Israël peut-il continuer à gagner sur le terrain tout en perdant la guerre des récits ? Et cette érosion du soutien populaire américain finira-t-elle par ébranler une alliance stratégique que l'on croyait indestructible ?

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MOTS-CLES

Etats-Unis , sondage , Israël , défavorable , image , Iran , Liban , soutien , géopolitique , stratégie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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Bruno Melki

Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité. 

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