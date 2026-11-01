REVENDICATION

Suisse : un incendie a ravagé les locaux du fabricant des LBD 40 utilisés par la police en France, une action revendiquée sur Internet

Un incendie a ravagé, dans la nuit du 28 au 29 octobre, un bâtiment du fabricant suisse Brügger & Thomet (B&T), fournisseur des LBD 40 utilisés par la police française. Alors que les autorités privilégient la piste criminelle, une vidéo revendiquant une « action de désarmement » circule sur les réseaux sociaux.