REVENDICATION
1 novembre 2026
Suisse : un incendie a ravagé les locaux du fabricant des LBD 40 utilisés par la police en France, une action revendiquée sur Internet
Un incendie a ravagé, dans la nuit du 28 au 29 octobre, un bâtiment du fabricant suisse Brügger & Thomet (B&T), fournisseur des LBD 40 utilisés par la police française. Alors que les autorités privilégient la piste criminelle, une vidéo revendiquant une « action de désarmement » circule sur les réseaux sociaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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