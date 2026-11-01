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Un policier et son LBD 40 lors d'une manifestation ponctuée par de violents affrontements à Bordeaux, le 6 octobre 2026.
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REVENDICATION

1 novembre 2026

Suisse : un incendie a ravagé les locaux du fabricant des LBD 40 utilisés par la police en France, une action revendiquée sur Internet

Un incendie a ravagé, dans la nuit du 28 au 29 octobre, un bâtiment du fabricant suisse Brügger & Thomet (B&T), fournisseur des LBD 40 utilisés par la police française. Alors que les autorités privilégient la piste criminelle, une vidéo revendiquant une « action de désarmement » circule sur les réseaux sociaux.

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MOTS-CLES

LBD , usine , Incendie , extrême gauche , revendication , police , colère sociale , mouvement social , CRS , forces de l'ordre , moyens , incendie criminel , Suisse , France , armement , lanceur de balles de défense

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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