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Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à l'élection présidentielle, visite le salon VivaTech, dédié aux startups technologiques et à l'innovation, au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles, le 19 juin 2026.
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PROMESSES DE CAMPAGNE

21 juin 2026

Start-up nation au banc d’essai VivaTech : le bulletin de notes des politiques vus par la tech française

Entre souveraineté numérique, commande publique, protectionnisme et grands plans d'investissement, les candidats à l'élection présidentielle rivalisent de promesses au salon VivaTech. De Gabriel Attal à Jordan Bardella, d'Édouard Philippe à Jean-Luc Mélenchon, chacun propose sa feuille de route pour sauver la compétitivité française dans l'ère de l'intelligence artificielle. Mais qui a réellement compris l'ampleur du défi ?

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MOTS-CLES

nouvelles technologies , France , VivaTech , innovation , Jordan Bardella , Gabriel Attal , Jean-Luc Mélenchon , Edouard Philippe , Marine Le Pen , Raphaël Glucksmann , Bruno Retailleau , bulletin , Intelligence Artificielle , données personnelles , Grok , Anthropic , OpenAI , Sam Altman , Yann Le Cun , candidats , élection présidentielle de 2027 , 2027 , IA , mistral

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A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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