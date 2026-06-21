PROMESSES DE CAMPAGNE
21 juin 2026
Start-up nation au banc d’essai VivaTech : le bulletin de notes des politiques vus par la tech française
Entre souveraineté numérique, commande publique, protectionnisme et grands plans d'investissement, les candidats à l'élection présidentielle rivalisent de promesses au salon VivaTech. De Gabriel Attal à Jordan Bardella, d'Édouard Philippe à Jean-Luc Mélenchon, chacun propose sa feuille de route pour sauver la compétitivité française dans l'ère de l'intelligence artificielle. Mais qui a réellement compris l'ampleur du défi ?
17 min de lecture
MOTS-CLESnouvelles technologies , France , VivaTech , innovation , Jordan Bardella , Gabriel Attal , Jean-Luc Mélenchon , Edouard Philippe , Marine Le Pen , Raphaël Glucksmann , Bruno Retailleau , bulletin , Intelligence Artificielle , données personnelles , Grok , Anthropic , OpenAI , Sam Altman , Yann Le Cun , candidats , élection présidentielle de 2027 , 2027 , IA , mistral
THEMATIQUESTech & IA
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Populaires
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.