EPARGNE MON AMOUR
20 juin 2026
La retraite progressive, cette réforme silencieuse que personne n'a vue passer
C’est le grand paradoxe de la crise des retraites. À côté de la réforme suspendue des 64 ans, un dispositif discret issu de la loi de 2023 fait un carton silencieux : la retraite progressive. Utilisé en douce par le gouvernement qui se garde bien de l'assumer ouvertement, cet outil permettant de lever le pied progressivement dès 60 ans s'est imposé comme une véritable réforme alternative, qui semble plaire aux salariés.
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MOTS-CLESfinance , la France , retraite , société , épargne
THEMATIQUESFinance
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.