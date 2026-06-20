EPARGNE MON AMOUR

20 juin 2026

La retraite progressive, cette réforme silencieuse que personne n'a vue passer

C’est le grand paradoxe de la crise des retraites. À côté de la réforme suspendue des 64 ans, un dispositif discret issu de la loi de 2023 fait un carton silencieux : la retraite progressive. Utilisé en douce par le gouvernement qui se garde bien de l'assumer ouvertement, cet outil permettant de lever le pied progressivement dès 60 ans s'est imposé comme une véritable réforme alternative, qui semble plaire aux salariés.