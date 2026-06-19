OBJECTIF 2042
19 juin 2026
Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
Paris dispose d'un réseau de froid alimenté par l'eau de la Seine depuis 1978, l'un des plus anciens et des plus grands au monde. Il est deux fois moins énergivore que la climatisation classique, ne rejette pas de chaleur dans les rues, et ne couvre pourtant que 8 % de la surface bâtie de la ville.
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THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Armand Pomart est animateur géothermie Ile-de-France et référent géothermie profonde de l'AFPG.
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Armand Pomart est animateur géothermie Ile-de-France et référent géothermie profonde de l'AFPG.