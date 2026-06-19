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Vue des tuyaux et des pompes de l'usine de production de systèmes de refroidissement Climespace « Canada » à Paris, le 14 novembre 2011.
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OBJECTIF 2042

19 juin 2026

Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds

Paris dispose d'un réseau de froid alimenté par l'eau de la Seine depuis 1978, l'un des plus anciens et des plus grands au monde. Il est deux fois moins énergivore que la climatisation classique, ne rejette pas de chaleur dans les rues, et ne couvre pourtant que 8 % de la surface bâtie de la ville.

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MOTS-CLES

canicule , Paris , réseau souterrain , Fraîcheur de Paris , Seine , réseau de froid

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Armand Pomart

Armand Pomart est animateur géothermie Ile-de-France et référent géothermie profonde de l'AFPG.

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