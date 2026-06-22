TORTUE ECONOMIQUE
22 juin 2026
Et si nous avions sous-estimé les effets bénéfiques de la politique de l’offre menée en France depuis 10 ans ?
Et si la France récoltait enfin les fruits de sa stratégie économique ? Alors que l'investissement des entreprises surpasse nos voisins européens et que l'Insee réévalue la croissance à la hausse, on constate un élan réel, fragilisé néanmoins par l'instabilité politique et la tentation de nouvelles hausses d'impôts qui risquent de briser cette résilience.
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MOTS-CLESEconomie , France , Politique de l'offre , résilience , invevstissements , IA , Emmanuel Macron , réformes , croissance
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.