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Le niveau de vie durable d’une économie dépend d’abord de sa capacité à produire au sens large, des biens et des services mais surtout de l’innovation et des gains de productivité.
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TORTUE ECONOMIQUE

22 juin 2026

Et si nous avions sous-estimé les effets bénéfiques de la politique de l’offre menée en France depuis 10 ans ?

Et si la France récoltait enfin les fruits de sa stratégie économique ? Alors que l'investissement des entreprises surpasse nos voisins européens et que l'Insee réévalue la croissance à la hausse, on constate un élan réel, fragilisé néanmoins par l'instabilité politique et la tentation de nouvelles hausses d'impôts qui risquent de briser cette résilience.

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MOTS-CLES

Economie , France , Politique de l'offre , résilience , invevstissements , IA , Emmanuel Macron , réformes , croissance

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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