TORTUE ECONOMIQUE

22 juin 2026

Et si nous avions sous-estimé les effets bénéfiques de la politique de l’offre menée en France depuis 10 ans ?

Et si la France récoltait enfin les fruits de sa stratégie économique ? Alors que l'investissement des entreprises surpasse nos voisins européens et que l'Insee réévalue la croissance à la hausse, on constate un élan réel, fragilisé néanmoins par l'instabilité politique et la tentation de nouvelles hausses d'impôts qui risquent de briser cette résilience.