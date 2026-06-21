ATLANTICO GREEN
21 juin 2026
Canicule et stress hydrique : ces leçons des vagues de chaleur que refusent d'entendre les opposants aux solutions de stockage de l'eau
Alors que les épisodes de canicule et de stress hydrique se multiplient, la question du stockage de l’eau et de l’adaptation du modèle agricole français revient au premier plan. Entre sécheresses de sols, tensions sur les nappes et vulnérabilités territoriales, il est vital de repenser la gestion de l’eau.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le compte Twitter de Terre à Terre est géré par un enseignant agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre.
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