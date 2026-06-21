ATLANTICO GREEN

21 juin 2026

Canicule et stress hydrique : ces leçons des vagues de chaleur que refusent d'entendre les opposants aux solutions de stockage de l'eau

Alors que les épisodes de canicule et de stress hydrique se multiplient, la question du stockage de l’eau et de l’adaptation du modèle agricole français revient au premier plan. Entre sécheresses de sols, tensions sur les nappes et vulnérabilités territoriales, il est vital de repenser la gestion de l’eau.