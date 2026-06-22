CATASTROPHE

22 juin 2026

Explosion majeure sur le principal site gazier du Qatar : des dizaines de blessés et 18 disparus

Le Qatar a été frappé par un grave accident industriel dimanche soir lorsqu’une explosion s’est produite sur le site gazier de Barzan, au sein du complexe énergétique de Ras Laffan, principal centre d’exportation de gaz naturel du pays. L’incident a provoqué un important incendie, faisant au moins 54 blessés, tandis que 18 personnes restaient portées disparues plusieurs heures après la catastrophe.