LE CERVEAU DANS LE VISEUR

Sport et démence : de plus en plus d’études confirment le risque des coups portés à la tête

Les preuves s'accumulent sur les effets à long terme des chocs répétés à la tête dans le football et le rugby. Sans établir de lien de causalité définitif, plusieurs études associent les jeux de tête et les commotions cérébrales à un risque accru de déclin cognitif et de démence.