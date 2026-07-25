LE CERVEAU DANS LE VISEUR
25 juillet 2026
Sport et démence : de plus en plus d’études confirment le risque des coups portés à la tête
Les preuves s'accumulent sur les effets à long terme des chocs répétés à la tête dans le football et le rugby. Sans établir de lien de causalité définitif, plusieurs études associent les jeux de tête et les commotions cérébrales à un risque accru de déclin cognitif et de démence.
6 min de lecture
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.
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Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.