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Microsoft. (Image d'illustration)
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LE SYMPTOME BULLE

14 juillet 2026

Souveraineté numérique : l’affaire « Bulle » ou quand l’aide à la French Tech finance Microsoft

Un hackathon consacré à la souveraineté numérique européenne qui récompense son lauréat avec des crédits Microsoft Azure : le symbole est si éloquent qu'il dispense presque d'argumenter. Il illustre le paradoxe d'une Europe qui régule les géants américains tout en continuant à les financer et qui risque de devenir une puissance normative dans un monde que d'autres ont déjà équipé.

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tech , géopolitique , europe , Etats-Unis , GAFAM , multinationales , autonomie stratégique , Intelligence Artificielle , puissance réglementaire , Commission européenne , politique industrielle , bulle , souveraineté

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Emmanuel Mawet

Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.