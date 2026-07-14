LE SYMPTOME BULLE

Souveraineté numérique : l’affaire « Bulle » ou quand l’aide à la French Tech finance Microsoft

Un hackathon consacré à la souveraineté numérique européenne qui récompense son lauréat avec des crédits Microsoft Azure : le symbole est si éloquent qu'il dispense presque d'argumenter. Il illustre le paradoxe d'une Europe qui régule les géants américains tout en continuant à les financer et qui risque de devenir une puissance normative dans un monde que d'autres ont déjà équipé.