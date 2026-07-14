LE SYMPTOME BULLE
14 juillet 2026
Souveraineté numérique : l’affaire « Bulle » ou quand l’aide à la French Tech finance Microsoft
Un hackathon consacré à la souveraineté numérique européenne qui récompense son lauréat avec des crédits Microsoft Azure : le symbole est si éloquent qu'il dispense presque d'argumenter. Il illustre le paradoxe d'une Europe qui régule les géants américains tout en continuant à les financer et qui risque de devenir une puissance normative dans un monde que d'autres ont déjà équipé.
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.
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Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.