PROSPECTIVES POLTIIQUES
24 mars 2026
Sous la recomposition de la mosaïque municipale, des lignes de forces présidentielles
Entretien de Stéphane Rozès avec Arnaud Benedetti pour la Nouvelle Revue Politique
12 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et ancien rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).
Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.
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Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et ancien rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).
Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.