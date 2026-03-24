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Des piétons passent devant un panneau avec les affiches de campagne des candidats à la mairie de Toulouse pour les prochaines élections municipales, le 10 mars 2026.
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PROSPECTIVES POLTIIQUES

24 mars 2026

Sous la recomposition de la mosaïque municipale, des lignes de forces présidentielles

Entretien de Stéphane Rozès avec Arnaud Benedetti pour la Nouvelle Revue Politique

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Arnaud Benedetti Go to Arnaud Benedetti page et Stéphane Rozès Go to Stéphane Rozès page

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MOTS-CLES

Politique , municipales 2026 , Présidentielle 2027 , partis , Stéphane Rozès

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Benedetti

Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et ancien rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).  

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Stéphane Rozès

Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.