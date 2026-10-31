LE VERROU MONETAIRE

SOS croissance disparue, la France victime d’elle-même… et de la BCE

Pendant que la Suisse, la Pologne ou le Danemark avancent, la France fait du surplace. Pour Don Diego de la Vega, le problème n’est ni conjoncturel ni récent. Il est d’abord monétaire : un euro trop cher, une BCE qui resserre le crédit face à une inflation importée et une France qui a renoncé à peser à Francfort. Alors que la succession de Christine Lagarde se prépare, il dresse un bilan sans complaisance et plaide pour une détente monétaire couplée à de vraies réformes de l’offre.