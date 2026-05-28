ATLANTICO BUSINESS
28 mai 2026
Sortie de crise : les marchés jouent avec le feu… et prétendent ne pas voir l'incendie
Le week-end de Pentecôte devait marquer la fin de la guerre au Moyen-Orient. Raté. Depuis dimanche, Iraniens et Américains répètent qu'un accord est "proche", tout en refusant d'admettre que les conditions minimales d'une négociation sérieuse ne sont même pas réunies. Chacun veut sauver la face. Personne ne veut céder. Tout le monde veut sortir vainqueur d'une guerre où tout le monde a déjà perdu. Les marchés ne bougent pas.
3 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , guerre , Economie
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.