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SE RETENIR OU NE PAS SE RETENIR

17 juillet 2026

Tirer la chasse d’eau en période de stress hydrique : urgence écologique ou diversion symbolique ?

Depuis des années, circule l’idée qu’éviter de tirer la chasse d’eau à chaque passage aux toilettes permet de réaliser d’importantes économies d’eau, surtout en période de stress hydrique. Rendez-vous compte, s’exclament ici et là les écolos et les influenceurs : 6 à 9 litres d’eau qui partent à chaque fois que vous tirez la chasse d’eau pour évacuer vos déchets corporels ! C’est une des nombreuses incitations à la responsabilité individuelle qui confinent à la culpabilisation et génèrent ce qu’on nomme l’éco-anxiété, mais ce geste permettrait-il vraiment d’éviter les sécheresses, d’irriguer nos cultures et d’économiser l’eau potable sur tout le territoire ou les vrais problèmes sont-ils ailleurs ?

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MOTS-CLES

écologie , eaux usées , institutions , politiques , Eau , eau potable , consommation , consommation d'eau , consommateurs

THEMATIQUES

Ecologie
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Roche

Nicolas Roche est professeur à Aix-Marseille Université et chercheur au CEREGE et à l'ITEM.

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Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).