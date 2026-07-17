SE RETENIR OU NE PAS SE RETENIR

Tirer la chasse d’eau en période de stress hydrique : urgence écologique ou diversion symbolique ?

Depuis des années, circule l’idée qu’éviter de tirer la chasse d’eau à chaque passage aux toilettes permet de réaliser d’importantes économies d’eau, surtout en période de stress hydrique. Rendez-vous compte, s’exclament ici et là les écolos et les influenceurs : 6 à 9 litres d’eau qui partent à chaque fois que vous tirez la chasse d’eau pour évacuer vos déchets corporels ! C’est une des nombreuses incitations à la responsabilité individuelle qui confinent à la culpabilisation et génèrent ce qu’on nomme l’éco-anxiété, mais ce geste permettrait-il vraiment d’éviter les sécheresses, d’irriguer nos cultures et d’économiser l’eau potable sur tout le territoire ou les vrais problèmes sont-ils ailleurs ?