PREVENTION

L’excès de mortalité chez les actifs de 15-64 ans n’est pas dû qu’à la chaleur elle-même

Selon des données fournies par l’Insee, un bulletin de Santé publique France fait état d’un excès de mortalité de 35% dans toutes les catégories d’âge lors de la canicule de fin juin, y compris chez les actifs de 15-64 ans, qui atteignent, les 12 écarts-types, un chiffre identique chez les 65-84 ans. Les jeunes sont-ils devenus aussi vulnérables à la chaleur que les personnes âgées et les malades ?