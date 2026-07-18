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Des enfants jouent dans une aire de jeux d'eau pendant une vague de chaleur à Paris, le 10 juillet 2026.
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PREVENTION

18 juillet 2026

L’excès de mortalité chez les actifs de 15-64 ans n’est pas dû qu’à la chaleur elle-même

Selon des données fournies par l’Insee, un bulletin de Santé publique France fait état d’un excès de mortalité de 35% dans toutes les catégories d’âge lors de la canicule de fin juin, y compris chez les actifs de 15-64 ans, qui atteignent, les 12 écarts-types, un chiffre identique chez les 65-84 ans. Les jeunes sont-ils devenus aussi vulnérables à la chaleur que les personnes âgées et les malades ?

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MOTS-CLES

chaleur , canicule , risques , santé mentale , logements , domicile , Malaise , hausse des températures , vague de chaleur , hôpital , adaptation , santé publique , France , Insee , chiffres , données , suicide , maladies cardiaques , réchauffement climatique , stress

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Basile Chaix

Basile Chaix est directeur de recherche à l’Inserm, où il coordonne le programme d’impulsion de l’Inserm sur le changement climatique et la santé. Il dirige l’équipe de recherche Nemesis, spécialisée dans les relations entre environnements, mobilité, comportements et santé.

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