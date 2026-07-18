PREVENTION
18 juillet 2026
L’excès de mortalité chez les actifs de 15-64 ans n’est pas dû qu’à la chaleur elle-même
Selon des données fournies par l’Insee, un bulletin de Santé publique France fait état d’un excès de mortalité de 35% dans toutes les catégories d’âge lors de la canicule de fin juin, y compris chez les actifs de 15-64 ans, qui atteignent, les 12 écarts-types, un chiffre identique chez les 65-84 ans. Les jeunes sont-ils devenus aussi vulnérables à la chaleur que les personnes âgées et les malades ?
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Basile Chaix est directeur de recherche à l’Inserm, où il coordonne le programme d’impulsion de l’Inserm sur le changement climatique et la santé. Il dirige l’équipe de recherche Nemesis, spécialisée dans les relations entre environnements, mobilité, comportements et santé.
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