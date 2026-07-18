POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Public", "Closer" et "Voici".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

18 juillet 2026

Voici voit Laeticia Hallyday & Serge séparés, Public Kylian MBappé & Ester Expósito penser bébé pour se consoler; Matt Damon & Ben Affleck depri-papapoulisent, Suri Cruise snobe l’amoureux de sa mère; Britney Spears fait flamber les rumeurs de grossesse

Cette semaine, la presse people navigue entre romances estivales, confidences familiales, réconciliations royales encore fragiles et grandes retrouvailles. Des Beckham aux Windsor, de Laeticia Hallyday à Matt Damon, les magazines mêlent émotions, rumeurs, vacances de stars et nouveaux projets.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

21 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Revue de Presse People , Kylian Mbappé , Ester Exposito , Britney Spears , Charlène de Monaco , Bradley Cooper , Gigi Hadid , Ben Affleck , Matt Damon , Laeticia Hallyday , Gwyneth Paltrow , North West , Karine Ferri , Yoann Gourcuff , Brad Pitt , Ines de Ramon , Jessica Alba , Danny Ramirez , Tom Holland , Emily Ratajkowski , Katie Holmes , Jennifer Lopez , Suri Cruise , Angelina Jolie , Hailey Bieber , Ariana Grande , Charles III , Prince William , Kate Middleton , Caroline de Monaco , David Beckham , Brooklyn Beckham , Romeo Beckham , Cruz Beckham , Taylor Swift , Kim Kardashian , Lewis Hamilton

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Dérive des finances publiques : mais QUI paie vraiment la lâcheté budgétaire française in fine ?
2La génération la plus représentée en Europe
3Tirer la chasse d’eau en période de stress hydrique : urgence écologique ou diversion symbolique ?
4“Dernier espoir de la France”: mais que voit réellement Elon Musk en Marine Le Pen que feignent de ne pas comprendre les dirigeants européens
5Le taux de mortalité chute à son plus bas niveau aux Etats-Unis, et voilà ce que la comparaison avec la France nous apprend
6Parler plusieurs langues peut-il vraiment réduire le risque de démence ?
7L'Express vire RN parano, le Nouvel Obs se rassure avec les failles Bardella Le Pen; Marianne ausculte l'été meurtrier; Le Point iconise Bally Bagayoko; Le capitalisme, arme ukrainienne la plus puissante; L'argent sale se blanchit à tous les coins de rue