REVUE DE PRESSE PEOPLE
18 juillet 2026
Voici voit Laeticia Hallyday & Serge séparés, Public Kylian MBappé & Ester Expósito penser bébé pour se consoler; Matt Damon & Ben Affleck depri-papapoulisent, Suri Cruise snobe l’amoureux de sa mère; Britney Spears fait flamber les rumeurs de grossesse
Cette semaine, la presse people navigue entre romances estivales, confidences familiales, réconciliations royales encore fragiles et grandes retrouvailles. Des Beckham aux Windsor, de Laeticia Hallyday à Matt Damon, les magazines mêlent émotions, rumeurs, vacances de stars et nouveaux projets.
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MOTS-CLESRevue de Presse People , Kylian Mbappé , Ester Exposito , Britney Spears , Charlène de Monaco , Bradley Cooper , Gigi Hadid , Ben Affleck , Matt Damon , Laeticia Hallyday , Gwyneth Paltrow , North West , Karine Ferri , Yoann Gourcuff , Brad Pitt , Ines de Ramon , Jessica Alba , Danny Ramirez , Tom Holland , Emily Ratajkowski , Katie Holmes , Jennifer Lopez , Suri Cruise , Angelina Jolie , Hailey Bieber , Ariana Grande , Charles III , Prince William , Kate Middleton , Caroline de Monaco , David Beckham , Brooklyn Beckham , Romeo Beckham , Cruz Beckham , Taylor Swift , Kim Kardashian , Lewis Hamilton
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.