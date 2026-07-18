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Des policiers patrouillent près d'un panneau faisant référence à la DZ Mafia, tagué sur la façade d'un immeuble dans un quartier d'Avignon, dans le sud de la France.
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LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

18 juillet 2026

Mais qui saura stopper la conquête des petites villes par la DZ Mafia ?

L'envoi d'une enveloppe contenant deux balles au maire d'Alès par des membres de la DZ Mafia illustre la montée des intimidations attribuées à des réseaux liés au narcotrafic. Les villes moyennes sont-elles devenues le nouveau terrain de conquête des organisations criminelles, et l'État a-t-il encore les moyens pour contenir leur expansion ?

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MOTS-CLES

DZ Mafia , criminels , criminalité , délinquance , délinquants , police , alès , maire d'Alès , menaces de mort , assassinats , trafic de drogue , Paris , Marseille , banlieues , narcotrafic , narcotrafiquants , insécurité

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

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