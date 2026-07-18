LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
18 juillet 2026
Mais qui saura stopper la conquête des petites villes par la DZ Mafia ?
L'envoi d'une enveloppe contenant deux balles au maire d'Alès par des membres de la DZ Mafia illustre la montée des intimidations attribuées à des réseaux liés au narcotrafic. Les villes moyennes sont-elles devenues le nouveau terrain de conquête des organisations criminelles, et l'État a-t-il encore les moyens pour contenir leur expansion ?
9 min de lecture
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
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