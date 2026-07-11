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Blurred backgroundDans une majorité de pays en Europe, les baby-boomers constituent la génération la plus nombreuse.
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THE WORLD IN MAPS

11 juillet 2026

La génération la plus représentée en Europe

Dans une majorité de pays, les baby-boomers constituent la génération la plus nombreuse, confirmant le vieillissement du continent et les défis qu'il pose en matière d'emploi, de retraites et de finances publiques. Quelques États font toutefois figure d'exception, avec une population dominée par la génération X ou les millennials, révélant des trajectoires démographiques contrastées.

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europe , Union européenne , France , Espagne , Italie , Royaume-Uni , Allemagne , baby boomers , personnes âgées , génération X , millennials , chiffres , données

THEMATIQUES

Europe
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