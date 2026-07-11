THE WORLD IN MAPS
11 juillet 2026
La génération la plus représentée en Europe
Dans une majorité de pays, les baby-boomers constituent la génération la plus nombreuse, confirmant le vieillissement du continent et les défis qu'il pose en matière d'emploi, de retraites et de finances publiques. Quelques États font toutefois figure d'exception, avec une population dominée par la génération X ou les millennials, révélant des trajectoires démographiques contrastées.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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