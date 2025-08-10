Défenseil y a 51 minutes
Russie - Etats-Unis
Sommet sur l’Ukraine : Mais pourquoi Trump préfère-t-il à ce point-là Poutine à l’Europe ?
À quelques jours d’un sommet inédit entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, les inquiétudes grandissent : l’Ukraine est absente, l’Europe marginalisée, et les concessions territoriales sont évoquées en coulisses. Derrière les apparences d’un dialogue diplomatique, les discussions entre Trump et Poutine contribuent à un renversement profond des équilibres stratégiques.