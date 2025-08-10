Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Défenseil y a 51 minutes
Un montage des portraits de Donald Trump et de Vladimir Poutine, image d'illustration.
Russie - Etats-Unis

Sommet sur l’Ukraine : Mais pourquoi Trump préfère-t-il à ce point-là Poutine à l’Europe ?

À quelques jours d’un sommet inédit entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, les inquiétudes grandissent : l’Ukraine est absente, l’Europe marginalisée, et les concessions territoriales sont évoquées en coulisses. Derrière les apparences d’un dialogue diplomatique, les discussions entre Trump et Poutine contribuent à un renversement profond des équilibres stratégiques.

avec Joseph Achoury-KlejmanetArnaud CastaignetetPierre Mareczko
author imageJoseph Achoury-Klejman

Joseph Achoury-Klejman est journaliste spécialisé dans le domaine de la culture, écrivain et traducteur free-lance. Il collabore avec l'ONG Korava, qui a pour objectif de réunir des fonds afin de reconstruire les zones détruites par la guerre, en Ukraine notamment.

author imageArnaud Castaignet

Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles. 

En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.

author imagePierre Mareczko

Pierre Mareczko est un ancien journaliste français basé à Kiev.

Sommet sur l’Ukraine : Mais pourquoi Trump préfère-t-il à ce point-là Poutine à l’Europe ?

