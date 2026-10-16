POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vladimir Poutine au Kremlin, le 9 mai 2024.
See image caption
See copyright

LA GUERRE A TOUT PRIX

16 octobre 2026

Sodcit : la vieille doctrine soviétique que Vladimir Poutine exhume contre les villes ukrainiennes

La Russie intensifie ses attaques à l’approche de l’hiver. Une stratégie d’usure héritée de la pensée militaire soviétique, connue sous le nom de « Sodcit », vise à affaiblir les capacités matérielles et le moral de l’adversaire. Mais ces opérations soulèvent aussi la question du respect du droit international humanitaire et de la protection des civils.

Photo of Tracey German
Tracey German Go to Tracey German page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Sodcit , Guerre en Ukraine , Vladimir Poutine , ukraine , Union Soviétique , URSS , idéologie , Kremlin , Moscou , défense , soldats , bombardements

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Tracey German image
Tracey German

Tracey German est professeure spécialisée dans les conflits et la sécurité au King’s College de Londres.

Populaires

1La France en manque d’impôts ? Les 7 arguments qui démentent la théorie budgétaire LFI-Zucman-Piketty et consorts
2Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu
3Faux droits sociaux, vrais déficits : voilà ce que l’opération transparence de Bercy révèle de l’état du pays, et ce qu’elle cache encore
4Sondages : la petite épicerie libérale Lisnard fait de l'ombre à l'hypermarché de droite généraliste Retailleau
5Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales
6Elon Musk a dévoilé la Tesla Roadster, sa première voiture volante
7Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France