LA GUERRE A TOUT PRIX

Sodcit : la vieille doctrine soviétique que Vladimir Poutine exhume contre les villes ukrainiennes

La Russie intensifie ses attaques à l’approche de l’hiver. Une stratégie d’usure héritée de la pensée militaire soviétique, connue sous le nom de « Sodcit », vise à affaiblir les capacités matérielles et le moral de l’adversaire. Mais ces opérations soulèvent aussi la question du respect du droit international humanitaire et de la protection des civils.