LA GUERRE A TOUT PRIX
16 octobre 2026
Sodcit : la vieille doctrine soviétique que Vladimir Poutine exhume contre les villes ukrainiennes
La Russie intensifie ses attaques à l’approche de l’hiver. Une stratégie d’usure héritée de la pensée militaire soviétique, connue sous le nom de « Sodcit », vise à affaiblir les capacités matérielles et le moral de l’adversaire. Mais ces opérations soulèvent aussi la question du respect du droit international humanitaire et de la protection des civils.
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A PROPOS DES AUTEURS
Tracey German est professeure spécialisée dans les conflits et la sécurité au King’s College de Londres.
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Tracey German est professeure spécialisée dans les conflits et la sécurité au King’s College de Londres.