Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 5 heures
Le site d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft.
Le site d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft.
Impasse à venir

Et si l’Etat pétrolier qu’est la Russie était en train de se heurter au mur de la pénurie de pétrole ?

Tandis que l'Ukraine souffre sous des attaques aériennes de plus en plus massives, et que le président américain Trump s'acharne dans sa volonté d'arracher un deal à son homologue russe, la question de la capacité de Moscou a poursuivre la guerre se pose. L'économie de guerre, sous perfusion, semble en surchauffe... Au point de dérailler bientôt ? Décryptage.

avec Pierre-Marie Meunier
author imagePierre-Marie Meunier

Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.

