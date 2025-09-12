Impasse à venir

Et si l’Etat pétrolier qu’est la Russie était en train de se heurter au mur de la pénurie de pétrole ?

Tandis que l'Ukraine souffre sous des attaques aériennes de plus en plus massives, et que le président américain Trump s'acharne dans sa volonté d'arracher un deal à son homologue russe, la question de la capacité de Moscou a poursuivre la guerre se pose. L'économie de guerre, sous perfusion, semble en surchauffe... Au point de dérailler bientôt ? Décryptage.