GUERRE JUSTE
23 mars 2026
Si l’attaque contre l’Iran est illégale, elle n’en reste pas moins légitime
De nombreux commentateurs, experts, et bien sûr les alliés de l’Iran (Chine et Russie notamment) mettent en avant le caractère illégal des frappes américano-israéliennes contre l’Iran à compter du 28 février 2026.
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MOTS-CLESIran , Israël , Etats-Unis , guerre , illégale , légitime , préventive , régime des mollahs , démocratie
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
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