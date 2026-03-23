GUERRE JUSTE

23 mars 2026

Si l’attaque contre l’Iran est illégale, elle n’en reste pas moins légitime

De nombreux commentateurs, experts, et bien sûr les alliés de l’Iran (Chine et Russie notamment) mettent en avant le caractère illégal des frappes américano-israéliennes contre l’Iran à compter du 28 février 2026.