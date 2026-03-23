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Des membres du Hachd al-Chaabi (Forces de mobilisation populaire – FMP) arborent une bannière à l'effigie du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une procession funéraire à Bagdad le 8 mars 2026.
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GUERRE JUSTE

23 mars 2026

Si l’attaque contre l’Iran est illégale, elle n’en reste pas moins légitime

De nombreux commentateurs, experts, et bien sûr les alliés de l’Iran (Chine et Russie notamment) mettent en avant le caractère illégal des frappes américano-israéliennes contre l’Iran à compter du 28 février 2026.

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MOTS-CLES

Iran , Israël , Etats-Unis , guerre , illégale , légitime , préventive , régime des mollahs , démocratie

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A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français