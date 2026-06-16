POINT DE VUE
16 juin 2026
Show Bally Bakayoko et banalisation des dealers : mais où s’arrêtera la funeste démagogie de LFI ?
Banalisation du narcotrafic et désarmement de la police : la dérive démagogique de la « Nouvelle France » selon LFI. Invité d'un show sur YouTube, le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a suscité l'indignation en affirmant « respecter le parcours » des dealers de sa commune.
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MOTS-CLESBally Bagayoko , maire , Saint-Denis , narcotrafic , trafiquants de drogue , LFI , démagogie , Sécurité
THEMATIQUESPolitique
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.