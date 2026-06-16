POINT DE VUE

16 juin 2026

Show Bally Bakayoko et banalisation des dealers : mais où s’arrêtera la funeste démagogie de LFI ?

Banalisation du narcotrafic et désarmement de la police : la dérive démagogique de la « Nouvelle France » selon LFI. Invité d'un show sur YouTube, le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a suscité l'indignation en affirmant « respecter le parcours » des dealers de sa commune.