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16 juin 2026

Séismes : pourquoi des villes éloignées de l’épicentre sont-elles parfois ravagées ? La science a enfin compris

Les bassins sédimentaires – des dépressions de la croûte terrestre créées par l’activité tectonique – sont généralement plats et constituent des lieux privilégiés pour l’implantation des villes. Mais lors d’un tremblement de terre, ils peuvent se transformer en véritables chambres de résonance naturelles.