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MAG

16 juin 2026

Séismes : pourquoi des villes éloignées de l’épicentre sont-elles parfois ravagées ? La science a enfin compris

Les bassins sédimentaires – des dépressions de la croûte terrestre créées par l’activité tectonique – sont généralement plats et constituent des lieux privilégiés pour l’implantation des villes. Mais lors d’un tremblement de terre, ils peuvent se transformer en véritables chambres de résonance naturelles.

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MOTS-CLES

séisme , villes , épicentre , science , géologie , bassins sédimentaires , ondes sismiques , matériaux , Nouvelle-Zélande

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Timothy Stern
Professeur émérite de géophysique

Timothy Stern est professeur émérite de géophysique, Te Herenga Waka — Université Victoria de Wellington