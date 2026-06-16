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16 juin 2026
Séismes : pourquoi des villes éloignées de l’épicentre sont-elles parfois ravagées ? La science a enfin compris
Les bassins sédimentaires – des dépressions de la croûte terrestre créées par l’activité tectonique – sont généralement plats et constituent des lieux privilégiés pour l’implantation des villes. Mais lors d’un tremblement de terre, ils peuvent se transformer en véritables chambres de résonance naturelles.
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MOTS-CLESséisme , villes , épicentre , science , géologie , bassins sédimentaires , ondes sismiques , matériaux , Nouvelle-Zélande
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Timothy Stern est professeur émérite de géophysique, Te Herenga Waka — Université Victoria de Wellington
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A PROPOS DES AUTEURS
Timothy Stern est professeur émérite de géophysique, Te Herenga Waka — Université Victoria de Wellington