MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

2 juin 2026

Sécurité sociale : le diagnostic accablant de la Cour des comptes et les questions qu'elle refuse de poser

La semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport 2026 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Derrière les chapitres consacrés aux franchises médicales, aux transports sanitaires ou encore aux soins dentaires, c'est un constat plus préoccupant qui apparaît.