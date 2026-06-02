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Le siège de la Cour des comptes (image d'illustration).
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MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

2 juin 2026

Sécurité sociale : le diagnostic accablant de la Cour des comptes et les questions qu'elle refuse de poser

La semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport 2026 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Derrière les chapitres consacrés aux franchises médicales, aux transports sanitaires ou encore aux soins dentaires, c'est un constat plus préoccupant qui apparaît.

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MOTS-CLES

Modèle Social , cour des comptes , réformes structurelles , retraites , soutenabilité , sécurité sociale , remboursements , Médicaments

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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