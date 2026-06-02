MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
2 juin 2026
Sécurité sociale : le diagnostic accablant de la Cour des comptes et les questions qu'elle refuse de poser
La semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport 2026 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Derrière les chapitres consacrés aux franchises médicales, aux transports sanitaires ou encore aux soins dentaires, c'est un constat plus préoccupant qui apparaît.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).